Из-за съёмок сериала для "Первого канала" в Калининграде задержат ремонт тротуара у Музея янтаря
Ремонт тротуара у Музея янтаря в Калининграде приостановят из-за проведения съёмок 16-серийного фильма для "Первого канала" под названием "Жёлтый глаз тигра". Об этом в понедельник, 5 июня, журналистам сообщил бригадир подрядной организации, выполняющей ремонт тротуара, Павел Саенко.
Съёмки будут проходить 20 июня и 3 июля. Власти города продлят подрядчику сроки выполнения работ из-за съёмок фильма.
"У нас работы должны проходить возле музея в эти сроки, но продюсеры фильма попросили нас придержать работы", — отметил Саенко.
16-серийная лента "Жёлтый глаз тигра" будет посвящена янтарному бизнесу, причём как легальному, так и нелегальному.
"Мы расскажем, что такое янтарь, — объяснил
генеральный продюсер компании "Профит" Игорь Толстунов. — Янтарь является одним из персонажей, драматургическим звеном. Весь процесс от добычи — как легальный, так и нелегальный — всё будет в кино крупным планом. Спрос на янтарь может подняться. Это одна из целей нашего проекта. Действие в фильме происходит на территории области, это конкретика, то есть зрители после просмотра могут приехать и побыть в этих местах".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.