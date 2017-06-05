Из-за съёмок сериала для "Первого канала" в Калининграде задержат ремонт тротуара у Музея янтаря

Ремонт тротуара у Музея янтаря в Калининграде приостановят из-за проведения съёмок 16-серийного фильма для "Первого канала" под названием "Жёлтый глаз тигра". Об этом в понедельник, 5 июня, журналистам сообщил бригадир подрядной организации, выполняющей ремонт тротуара, Павел Саенко.



Съёмки будут проходить 20 июня и 3 июля. Власти города продлят подрядчику сроки выполнения работ из-за съёмок фильма.



"У нас работы должны проходить возле музея в эти сроки, но продюсеры фильма попросили нас придержать работы", — отметил Саенко.



16-серийная лента "Жёлтый глаз тигра" будет посвящена янтарному бизнесу, причём как легальному, так и нелегальному.



"Мы расскажем, что такое янтарь, — "Мы расскажем, что такое янтарь, — объяснил генеральный продюсер компании "Профит" Игорь Толстунов. — Янтарь является одним из персонажей, драматургическим звеном. Весь процесс от добычи — как легальный, так и нелегальный — всё будет в кино крупным планом. Спрос на янтарь может подняться. Это одна из целей нашего проекта. Действие в фильме происходит на территории области, это конкретика, то есть зрители после просмотра могут приехать и побыть в этих местах".