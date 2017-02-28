В Калининградской области снимут для Первого канала сериалы про янтарщиков и параллельные реальности

Съемки сразу двух сериалов для "Первого канала" начнутся в Калининградской области в ближайшее время: один сериал будет историческим, второй — фантастическим. Оба сериала были представлены генеральным продюсером компании "Профит" Игорем Толстуновым во время сочинского инвестиционного форума 28 февраля.
16-серийную ленту об истории янтарного бизнеса под рабочим названием "Желтый глаз тигра" начнут снимать в апреле этого года. Она будет посвящена янтарному бизнесу, причём как легальному, так и нелегальному.
"Мы расскажем, что такое янтарь, — объяснил Игорь Толстунов. — Янтарь является одним из персонажей, драматургическим звеном. Весь процесс от добычи — как легальный, так и нелегальный — всё будет в кино крупным планом. Спрос на янтарь может подняться. Это одна из целей нашего проекта. Действие в фильме происходит на территории области, это конкретика, то есть зрители после просмотра могут приехать и побыть в этих местах".
Второй фильм будет 12-серийным. По сюжету главный герой после автокатастрофы попадает сразу в несколько альтернативных реальностей, в одной из которых погиб его сын, но выжила жена, во второй — наоборот: выжил сын, но погибла жена. Герою предстоит разобраться в происходящем и сделать непростой выбор.
Работы по производству кино начались после того, как Калининградская область ввела систему частичного возврата средств, потраченных съемочными группами на территории региона. Ранее область подтвердила
своё участие в проекте по запуску системы возвратов средств за съёмку фильмов на своей территории.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.