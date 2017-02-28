В Калининградской области снимут для Первого канала сериалы про янтарщиков и параллельные реальности

Съемки сразу двух сериалов для "Первого канала" начнутся в Калининградской области в ближайшее время: один сериал будет историческим, второй — фантастическим. Оба сериала были представлены генеральным продюсером компании "Профит" Игорем Толстуновым во время сочинского инвестиционного форума 28 февраля.

16-серийную ленту об истории янтарного бизнеса под рабочим названием "Желтый глаз тигра" начнут снимать в апреле этого года. Она будет посвящена янтарному бизнесу, причём как легальному, так и нелегальному.



"Мы расскажем, что такое янтарь, — объяснил Игорь Толстунов. — Янтарь является одним из персонажей, драматургическим звеном. Весь процесс от добычи — как легальный, так и нелегальный — всё будет в кино крупным планом. Спрос на янтарь может подняться. Это одна из целей нашего проекта. Действие в фильме происходит на территории области, это конкретика, то есть зрители после просмотра могут приехать и побыть в этих местах".



Второй фильм будет 12-серийным. По сюжету главный герой после автокатастрофы попадает сразу в несколько альтернативных реальностей, в одной из которых погиб его сын, но выжила жена, во второй — наоборот: выжил сын, но погибла жена. Герою предстоит разобраться в происходящем и сделать непростой выбор.