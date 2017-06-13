В Советске появятся новая парковка и фонтан, благоустроят несколько дворов (адреса)

В Советске благоустроят девять дворовых территорий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации города Николай Воищев по результатам всероссийского селекторного совещания по вопросам программ капитального ремонта.

Так, на ул. Тимирязева, д. 20 (лицей №5), устроят автомобильную парковку. Фонтанный комплекс появится на пер. Космонавтов (в городском парке).



Кроме того, в рамках программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Советский городской округ" на 2017 год" предусмотрено благоустройство нескольких дворовых территорий:



— ул. Комсомольская, дд. 4, 6, ул. Победы, дд. 3, 5, 7, 9, 9а, ул. Талаха, д.23;

— ул. Победы, дд. 49, 51, ул. Гагарина, дд.1а, 1, 5;

— ул. Победы, дд. 22, 24, 26, 28, ул. К. Либкнехта, д.11;

— ул. Мамина-Сибиряка, д. 13, Больничная, д.13;

— ул. Бетховена, дд. 5, 7, 9;

— ул. Ломоносова, дд. 3, 7, 9, 11, ул. Парковая, дд. 2, 4;

— ул. Розы Люксембург, дд. 3, 5;

— ул. Салтыкова-Щедрина, д. 10, Жуковского, дд. 8а, 10, Горького, дд.16, 18, 20, ул. Луначарского, дд. 18, 20;

— ул. Сиреневая, дд. 1, 3.



Общий объём финансирования составит 48 млн 243 тысячи 750 рублей. В этой сумме — 28 млн 350 тысяч рублей из средств федерального бюджета, 16 млн 650 тысяч рублей — из регионального. Полтора миллиона добавит муниципалитет, ещё 1 млн 743 тысячи 750 рублей поступит в качестве софинансирования от жильцов и из внебюджетных источников.