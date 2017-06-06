Парковку на Московском проспекте у въезда на Остров ограничили знаками (фото)
В Калининграде на перекрёстке Московского проспекта и ул. Октябрьской появились временные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилям. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Временные знаки установлены как от Московского проспекта по направлению к Острову, так и в обратном направлении. Под знаками 3.27 "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" также установлена табличка "Кроме автобусов", которая не имеет никакой силы. Местные жители крайне негативно отнеслись к подобным ограничениям — они надеялись на цивилизованную стоянку в этом месте.
"Нас и так заперли по вине именно властей и теперь вместо того, чтобы создать нам хоть какие-нибудь условия, поставили эти знаки — просто издевательство", — возмутилась жительница Октябрьского острова Елена.
По словам девушки, десятки других жителей после закрытия моста Деревянного активно пользовались стихийной парковкой. Не все обращают внимание на знаки и сейчас.
"Вместо того чтобы создать условия, поставили какие-то "липовые" знаки. Или равнодушие, или умышленное нагнетание обстановки. Пусть попробуют эвакуировать отсюда хоть одну машину, всё перекроем", — угрожает пенсионер с ул. Октябрьской Алексей Семёнович.
В администрации Калининграда Клопс.Ru сообщили, что участок стихийной парковки является зоной производства работ. Туда приезжает строительная техника, которой мешает припаркованный транспорт — а это в итоге может привести к затягиванию сроков ремонта моста. Поэтому подрядчик ограничил возможность остановки и стоянки.
Что касается стоянки автобусов, то в транспортном управлении мэрии приняли решение выделить для них разгонную полосу на Московском проспекте (при заезде на Остров).
Мост Деревянный на ремонт закрыли в мае.
Спустя несколько дней ограничили один из спусков на Остров со Второй эстакады. В знак протеста люди отодвинули ограждение и некоторое время проезжали без пробок. Открыть движение транспорта по мостам Высокому и Деревянному планируется не позднее 1 октября.
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