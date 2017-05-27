Со здания КГТУ начали снимать рекламу Сбербанка (фото)

Ночью с 26 на 27 мая в Калининграде начали демонтаж рекламы Сбербанка со здания КГТУ. Об этом с места работ сообщил корреспондент Клопс.Ru.

Как рассказывали ранее в городской администрации, снимать рекламу планируют в течении трёх ночей: 27, 28 и 29 мая. На время работ вводится временное закрытие движения автотранспорта на участке Советского проспекта от ул. Генделя до площади Победы.