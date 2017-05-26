Рекламу Сбербанка со здания КГТУ будут снимать три ночи
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
Рекламу Сбербанка со здания КГТУ в Калининграде будут демонтировать в течение трёх ночей: 27, 28 и 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На время демонтажа планируется временное закрытие движения автотранспорта на участке Советского проспекта от ул. Генделя до площади Победы в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Будет закрыто сквозное движение транспорта по Советскому проспекту на участке от ул. Генделя до площади Победы 27, 28, 29 мая 2017 года с 0:00 до 6:00. Водителям рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по площади Победы и ул. Гаражной.
Снять рекламную конструкцию Сбербанка со здания КГТУ в центре города планировалось ещё в апреле.
Потом сроки сдвинулись на лето. Теперь конструкцию планируют снять до конца мая.
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