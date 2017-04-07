В минэкологии рассказали, когда объявят конкурс на рекультивацию полигона ТБО в Космодемьянском
В апреле будет объявлен конкурс на рекультивацию полигона ТБО в бывшем посёлке им. А. Космодемьянского (сейчас это микрорайон
). Об этом временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков сообщил на оперативном совещании правительства области в пятницу, 7 апреля.
Напомним, областное правительство в феврале этого года заключило соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии России о предоставлении региону субсидии из федерального бюджета. Документом предусмотрено предоставление в 2017 году более 364 миллионов рублей на поддержку региональных проектов по обращению с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба. Для решения оперативных вопросов реализации приоритетного проекта "Чистая страна" приказом министерства создана рабочая группа, куда включены представители всех ответственных структур.
Осенью прошлого года проекты рекультивации свалки в Космодемьянском и тлеющих короотвалов "Дариты" прошли госэкспертизу
. Юрий Шитиков рассказал, что общая стоимость проектов составляет более 740 млн рублей. В региональном министерстве рассчитывают, что доля федерального софинансирования в рамках проектов составит 95% от затрат.
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