В минэкологии рассказали, когда объявят конкурс на рекультивацию полигона ТБО в Космодемьянском

В апреле будет объявлен конкурс на рекультивацию полигона ТБО в бывшем посёлке им. А. Космодемьянского ( сейчас это микрорайон ). Об этом временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков сообщил на оперативном совещании правительства области в пятницу, 7 апреля.



Напомним, областное правительство в феврале этого года заключило соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии России о предоставлении региону субсидии из федерального бюджета. Документом предусмотрено предоставление в 2017 году более 364 миллионов рублей на поддержку региональных проектов по обращению с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба. Для решения оперативных вопросов реализации приоритетного проекта "Чистая страна" приказом министерства создана рабочая группа, куда включены представители всех ответственных структур.