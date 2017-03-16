Четыре калининградских посёлка официально стали микрорайонами

Четыре калининградских посёлка — Чкаловск, Прибрежный, Южный и имени А. Космодемьянского — официально стали микрорайонами. За это депутаты горсовета проголосовали на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике в четверг, 15 марта.



Депутаты согласились с тем, что элементами планировочной структуры городского округа должны стать микрорайоны взамен использующихся в широком общественном обиходе наименований посёлков.



"Уже давным-давно мы живём в границах города, а у нас внутри ещё посёлки находятся. Будут писать "микрорайон" в градостроительных документах — вот и все изменения", — заявил председатель городского совета Андрей Кропоткин.