Четыре калининградских посёлка официально стали микрорайонами
Фото с сайта Городского совета Калининграда
Четыре калининградских посёлка — Чкаловск, Прибрежный, Южный и имени А. Космодемьянского — официально стали микрорайонами. За это депутаты горсовета проголосовали на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике в четверг, 15 марта.
Депутаты согласились с тем, что элементами планировочной структуры городского округа должны стать микрорайоны взамен использующихся в широком общественном обиходе наименований посёлков.
"Уже давным-давно мы живём в границах города, а у нас внутри ещё посёлки находятся. Будут писать "микрорайон" в градостроительных документах — вот и все изменения", — заявил председатель городского совета Андрей Кропоткин.
Напомним: в Калининграде в среду, 15 марта, согласовали названия для новых четырёх улиц
. Новые улицы на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике получили названия Брестская, Беловежская, Фрегатная, Флагманская, Крейсерская.
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