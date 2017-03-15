В Калининграде утвердили названия пяти новых улиц
Новые улицы на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике получили названия "Брестская", "Беловежская", "Фрегатная", "Флагманская", "Крейсерская".
"Депутаты согласились с предложениями топонимической комиссии, так как должна быть соблюдена определённая гармония, и наряду с улицами, названными в честь героев войны и деятелей литературы, искусства, науки, а также калининградцев, прославивших наш город в других сферах деятельности, в городской среде должны присутствовать и названия различной тематики", — прокомментировал председатель городского Совета Андрей Кропоткин.
Напомним: в Калининграде выбирают название для новых улиц в Московском районе
, на которых будут выдавать земельные участки многодетным семьям. Варианты названий улиц соответствуют: Семейная, Учительская, Добрая, Сказочная. Проголосовать за лучший вариант можно на сайте мэрии.
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