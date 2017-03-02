В Калининграде выбирают название для новых улиц в Московском районе
Администрация Калининграда предлагает горожанам выбрать название для улиц в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На этих улицах будут выдавать земельные участки многодетным семьям. Потому варианты названий улиц соответствуют: Семейная, Учительская, Добрая, Сказочная. Кроме того, среди вариантов — Добрынянская, Былинная, Каравайная и Никитинская. Проголосовать можно на сайте администрации.
Карта с сайта администрации Калининграда
тема семьи была заранее озвучена членами топонимической комиссии. Были идеи присвоить имена писателей и сказочников, но остановились на таких названиях. Мы решили озвучить эти названия калининградцам и провести опрос", - рассказал председатель комитета архитектуры и строительства города Артур Крупин.
По его словам, первые три улицы, которые наберут больше всего голосов, будут расположены в этом микрорайоне. Ранее сообщалось, что в Калининграде появится пять новых улиц
— в Центральном и Московском районах.
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