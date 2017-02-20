На карте Калининграда появится ещё пять новых улиц (схемы)

В Калининграде появится пять новых улиц — в Центральном и Московском районах. Варианты названий этих элементов улично-дорожной сети планируется рассмотреть на заседании топонимической комиссии администрации в понедельник, 27 февраля.



Так, в Центральном районе Калининграда одна новая улица Так, в Центральном районе Калининграда одна новая улица пересекается с улицей Маршала Жукова и идёт параллельно Рассветной. Вторая соединяет улицы Генерала Челнокова и Согласия. При этом она расположена параллельно ещё одной новой улице — Горчакова. Напомним, что она появилась на карте Калининграда в ноябре 2016 года. В Московском районе планируется дать наименования трём новым элементам улично-дорожной сети. Они появятся в районе улиц Суворова и Камской.