На карте Калининграда появится ещё пять новых улиц (схемы)
В Калининграде появится пять новых улиц — в Центральном и Московском районах. Варианты названий этих элементов улично-дорожной сети планируется рассмотреть на заседании топонимической комиссии администрации в понедельник, 27 февраля.
Так, в Центральном районе Калининграда одна новая улица пересекается
с улицей Маршала Жукова и идёт параллельно Рассветной. Вторая соединяет улицы Генерала Челнокова и Согласия. При этом она расположена параллельно ещё одной новой улице — Горчакова. Напомним, что она появилась на карте Калининграда в ноябре 2016 года.
В Московском районе планируется дать наименования трём новым элементам улично-дорожной сети. Они появятся в районе улиц Суворова и Камской.
Как сообщил Клопс.Ru председатель комитета архитектуры и строительства города Артур Крупин, предложенные калининградцами в комментариях варианты названий этих улиц будут рассмотрены на топонимической комиссии города. Заседание состоится 27 февраля в администрации областного центра.
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