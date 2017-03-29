В Зеленоградске на Курортном проспекте убирают старые опоры ЛЭП и кладут плитку

В Зеленоградске полным ходом идут работы по реконструкции Курортного проспекта. Об этом в среду, 29 марта, пишет местная газета "Волна".



Как рассказал заместитель главы администрации Зеленоградского городского округа Георгий Попшой, там уложили трубы для ливневой канализации, сейчас ведутся работы по прокладке электрической кабельной линии.



"Этот этап сейчас подходит к завершению, работы уже выполнены на 80 процентов. Старые деревянные опоры линии электропередач, которые находятся в удручающем состоянии и давно не украшают Курортный проспект, будут убраны с главной пешеходной улицы нашего города. Это произойдёт, как только всех потребителей переподключат к новой линии электропередач", — рассказал Попшой.



После этого на Курортном проспекте уложат плитку и займутся благоустройством.