У железнодорожного вокзала в Зеленоградске планируют открыть магазин фермерских товаров
Фото с сайта администрации Зеленоградска
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В Зеленоградске планируется открыть магазин фермерских товаров. Об этом сообщили в городской администрации.
Магазин будет расположен в здании бывшего "пакгауза" у железнодорожного вокзала. Сейчас продолжаются работы по капремонту строения. Там заменят коммуникации, окна, двери и произведут благоустройство территории. Установят на привокзальной площади и частичное ограждение.
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