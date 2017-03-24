У железнодорожного вокзала в Зеленоградске планируют открыть магазин фермерских товаров

В Зеленоградске планируется открыть магазин фермерских товаров. Об этом сообщили в городской администрации.



Магазин будет расположен в здании бывшего "пакгауза" у железнодорожного вокзала. Сейчас продолжаются работы по капремонту строения. Там заменят коммуникации, окна, двери и произведут благоустройство территории. Установят на привокзальной площади и частичное ограждение.