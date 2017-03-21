Калининградцам предлагают выбрать новое место для проведения сельскохозяйственной ярмарки
Жители Калининградской области могут принять участие в голосовании по выбору нового места для проведения сельскохозяйственной ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Среди вариантов ответов перечислены район парка Южный, микрорайон Сельма, конец улицы Дзержинского и район улицы Интернациональной. Результаты голосования будут учитываться при определении нового места расположения ярмарки.
Сейчас местные фермеры продают свою продукцию у Дома Советов. Новое место проведения ярмарки выбирают из-за того, что на центральной площади будет организована фан-зона чемпионата мира по футболу 2018 года. Площадку начнут готовить к первенству с 1 мая.
"Для организации ярмарочной торговли местной продукцией правительством области совместно с администрацией Калининграда прорабатывается несколько потенциальных площадок, удобных и для покупателей, и для фермеров", — сообщили в правительстве. Принять участие в голосовании жители региона могут по ссылке
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