Калининградцам предлагают выбрать новое место для проведения сельскохозяйственной ярмарки

Жители Калининградской области могут принять участие в голосовании по выбору нового места для проведения сельскохозяйственной ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Среди вариантов ответов перечислены район парка Южный, микрорайон Сельма, конец улицы Дзержинского и район улицы Интернациональной. Результаты голосования будут учитываться при определении нового места расположения ярмарки.



Сейчас местные фермеры продают свою продукцию у Дома Советов. Новое место проведения ярмарки выбирают из-за того, что на центральной площади будет организована фан-зона чемпионата мира по футболу 2018 года. Площадку начнут готовить к первенству с 1 мая.