В Зеленоградске выделят 3,3 млн рублей на благоустройство променада у "Розы ветров"

В Зеленоградске выбрали подрядчика, который займётся благоустройством променада у "Розы ветров". Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



В рамках адресной инвестиционной программы администрация объявила электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории променада. Лимит финансирования был установлен в рамках 4 496 848 рублей.



Комиссия допустила к аукциону 10 участников из 13. Победил подрядчик, опустивший стоимость до 3 387 925 рублей 28 копеек. Все работы он должен выполнить до 25 мая 2017 года.