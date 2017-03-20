В Зеленоградске выделят 3,3 млн рублей на благоустройство променада у "Розы ветров"
В Зеленоградске выбрали подрядчика, который займётся благоустройством променада у "Розы ветров". Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
В рамках адресной инвестиционной программы администрация объявила электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории променада. Лимит финансирования был установлен в рамках 4 496 848 рублей.
Комиссия допустила к аукциону 10 участников из 13. Победил подрядчик, опустивший стоимость до 3 387 925 рублей 28 копеек. Все работы он должен выполнить до 25 мая 2017 года.
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