Топонимическая комиссия выбрала названия трём новым улицам в Московском районе

В Калининграде выбрали названия для трёх новых улиц в Московском районе, где будут выдавать земельные участки многодетным семьям. Об этом стало известно во время заседания топонимической комиссии в администрации города в понедельник, 27 марта.

Карту предоставили в администрации Калининграда



Семейной решили назвать самую длинную улицу, которая тянется от ул. Ладушкина до Большой Окружной. Сказочная и Добрая, в свою очередь, соединяют улицы Суворова и Камскую. Окончательное наименование новым элементам улично-дорожной сети будет утверждено на очередном заседании городского совета депутатов.