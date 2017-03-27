Топонимическая комиссия выбрала названия трём новым улицам в Московском районе
В Калининграде выбрали названия для трёх новых улиц в Московском районе, где будут выдавать земельные участки многодетным семьям. Об этом стало известно во время заседания топонимической комиссии в администрации города в понедельник, 27 марта.
Карту предоставили в администрации Калининграда
Семейной решили назвать самую длинную улицу, которая тянется от ул. Ладушкина до Большой Окружной. Сказочная и Добрая, в свою очередь, соединяют улицы Суворова и Камскую. Окончательное наименование новым элементам улично-дорожной сети будет утверждено на очередном заседании городского совета депутатов.
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