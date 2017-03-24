За домом Ловиса Коринта в Гвардейске усилят наблюдение из-за нападения вандалов
За домом художника Ловиса Коринта в Гвардейске усилят наблюдение. Об этом сообщается на официальном сайте Гвардейского ГО.
Несмотря на то что здание охраняется, в него смогли проникнуть неизвестные, вандалы разбили окно. Это произошло на прошлой неделе. Глава администрации дал поручение принять необходимые меры и организовать всё для охраны домика художника.
Здание, где хотят создать музей художника Ловиса Коринта, расселено и законсервировано. Вокруг него выставлено ограждение, установлена охранная сигнализация.
"Муниципалитет пообещал взять на себя проект. А с января 2018 года мы бы уже попробовали включить его в ФЦП", — сказал Ермак.
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