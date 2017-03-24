За домом Ловиса Коринта в Гвардейске усилят наблюдение из-за нападения вандалов

За домом художника Ловиса Коринта в Гвардейске усилят наблюдение. Об этом сообщается на официальном сайте Гвардейского ГО.



Несмотря на то что здание охраняется, в него смогли проникнуть неизвестные, вандалы разбили окно. Это произошло на прошлой неделе. Глава администрации дал поручение принять необходимые меры и организовать всё для охраны домика художника.



Здание, где хотят создать музей художника Ловиса Коринта, расселено и законсервировано. Вокруг него выставлено ограждение, установлена охранная сигнализация.



Ранее глава министерства культуры и туризма Андрей Ермак говорил, что Ранее глава министерства культуры и туризма Андрей Ермак говорил, что в 2017 году запланировано документальное оформление дома.



"Муниципалитет пообещал взять на себя проект. А с января 2018 года мы бы уже попробовали включить его в ФЦП", — сказал Ермак.