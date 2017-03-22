Горсовет передал землю "Дариты" и полигон ТБО в "Косме" региональном правительству

Калининград передал земельные участки золоотвала "Дариты" и полигона ТБО в микрорайоне им. А. Космодемьянского правительству Калининградский области. Об этом после заседания городского совета депутатов рассказал его председатель Андрей Кропоткин в среду, 22 марта.



"Мы все задыхаемся, в особенности летом, когда начинает тлеть полигон и золоотвал на Ялтинской. Сегодня врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов принял решение взять их на баланс для того, чтобы была возможность израсходовать денежные средства на рекультивацию", — рассказал Кропоткин.