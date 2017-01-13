Калининградская область получит 470 млн рублей на рекультивацию свалки в Космодемьянском и золоотвала на "Дарите"
Федеральный центр выделил Калининградской области дотацию на рекультивацию полигона ТБО в посёлке имени А. Космодемьянского и золоотвала завода "Дарита". Общий объём государственного финансирования составит 470 миллионов рублей. Об этом врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил во время рабочего выезда в пятницу, 13 января.
"Много лет пытались получить эти деньги. В прошлом году активно бомбардировали письмами, звонили каждый день министрам, замминистрам. И 30-го числа (30 декабря 2016 года — Прим. ред.) пришла радостная новость, что деньги нам предусмотрены в общем и целом на 2017—2018 годы 470 миллионов, — сообщил Алиханов. — Сейчас стоит задача обеспечить собственное софинансирование, до марта министерство экологии наше должно будет заключить соглашение и быстро отторговать, чтобы в этом году начать работы".
Размер софинансирования федеральной программы со стороны региона составляет 37%. Необходимо изыскать порядка 200 миллионов рублей. При этом в казне Калининграда на эти цели заложено около 27 млн руб.
Как отметил врио регионального министра экологии Юрий Шитиков, проектом рекультивации ТБО в посёлке имени Космодемьянского предусмотрена установка защитного экрана, систем газовой фильтрации, засыпка участка плодородным грунтом. После этого власти Калининградской области смогут обратиться в Хельсинскую комиссию (комиссия по защите среды Балтийского моря — Прим. ред.) для исключения данного полигона из списка горячих точек, загрязняющих Балтику.
Напомним, что в октябре прошлого года стало известно, что полигон ТБО в посёлке имени А. Космодемьянского готовят
к закрытию и рекультивации. Он находится в ведении МУП "Чистота".
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