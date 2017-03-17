В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
0 °C
ночью
17 марта 2017 г. 20:35
63 595 пользователей
за 24 часа на сайте
57.24 -0.55
Курс ММВБ на 17 марта 2017, 20:00
61.55 -0.63
Курс ММВБ на 17 марта 2017, 20:00
14.49 -0.01
Курс ЦБ на 18 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Городская среда

"Ирбис-Европа" хотят оштрафовать за несанкционированную свалку на территории "Лангендорфа"

18:21
  548 0
Фото из архива Клопс.Ru
В посёлке Сокольники Гвардейского района местные жители обнаружили груды мусора вдоль реки Преголя. При этом несанкционированные свалки находятся на территории возводимого к Чемпионату Мира по футболу 2018 года туристического комплекса "Лангендорф". Данную информацию Клопс.Ru подтвердили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области в пятницу, 17 марта. 
 
По информации очевидцев, строительный мусор складируется прямо вдоль реки Преголя, а также в самом водоёме. По их словам, там также ведётся и незаконная вырубка деревьев. В региональном министерстве экологии отметили, что 17 марта на место выехал специалист ведомства, который подтвердил факт несанкционированных свалок. По информации регионального ведомства собственник данного земельного участка (ООО "Ирбис Европа") при проведении строительных работ допустил складирование мусора в неположенном месте, нарушив Правила по благоустройству и санитарному содержанию территорий. 
 
"После получения сведений о надлежащем извещении ООО "Ирбис Европа" о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности за допущенные нарушения", - сообщает в официальном ответе и.о. министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Елена Войцеховская. 
 
При этом факт незаконных вырубок деревьев специалистами министерства не подтвердился. Заместитель генерального директора ООО "Ирбис Европа" Дарья Селявина сообщила Клопс.Ru о том, что этот мусор в ближайшее время будет вывезен. 
 
"Это всё собрали с реки, потому что Преголь сейчас разливается очень сильно. Сейчас это всё должно хоть немного высохнуть для того, чтобы можно было вывезти. С реки к нам это всё приплывает, вдоль водоёма сейчас действительно очень много мусора. Мы это всё периодически собираем - будем вывозить", - сообщила Дарья Селявина. 
 
Напомним, что на этом месте идёт строительство огромного рекреационно-оздоровительного комплекса "Лангендорф". Объект, который возводится в рамках подготовки к ЧМ-2018, разместится на 30 гектарах земли, выкупленных московским инвестором. Ещё в октябре 2015 года и.о. вице-губернатора Александр Рольбинов отметил быстрые темпы строительства и предположил, что именно "Лангендорф" станет одним из самых привлекательных коммерческих объектов для туристов в регионе.
 
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Чемпионат мира по футболу — 2018»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t9

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Чемпионат мира по футболу — 2018

Фото новости
ФИФА снимает фильм о подготовке Калининграда к ЧМ-2018
17:24
  389 1
Фото новости
Стадион "Пионер" переименуют в "Мирный" и перестроят к осени 2017 года
16 марта 201717:37
  2543 8
Фото новости
Мутко рассказал, когда в продажу поступит сувенирная продукция к ЧМ-2018
16 марта 201709:31
  842 0

Главные темы дня

Мост без опор и съезд к стадиону: Клопс.Ru посмотрел с высоты птичьего полёта, как строят Восточную эстакаду
20:01
  933 0
Мост без опор и съезд к стадиону: Клопс.Ru посмотрел с высоты птичьего полёта, как строят Восточную эстакаду
Какие продукты дешевле в Эльблонге и насколько: мониторинг "Страны Калининград"
Фото горячей новости
14:40
  7106 5
Wrigley прекратила поставку испугавшей родителей жвачки Five в российские магазины
Фото горячей новости
12:30
  2920 0
В Калининграде задержали замначальника отдела судебных приставов за взяточничество
Фото горячей новости
11:33
  6159 0
СМИ: Visa разрешила брать комиссию с держателей карт за снятие наличных в банкоматах
Фото горячей новости
10:25
  5208 0

Лента новостей

Картинка
Жительница Славска, пострадавшая от укусов собак, отсудила у их хозяйки 256 тысяч рублей
19:54
  201 0
Картинка
В Калининграде задержали двух братьев, промышлявших дачными кражами
19:05
  811 0
Картинка
Напротив Королевских ворот предложили разбить сквер имени писателя Болотова
18:54
  383 1
Картинка
Региональные власти определились с внешним видом торговых палаток за Музеем янтаря (эскиз)
18:30
  700 0

Авторские колонки

Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  829 1
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес
  1769 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo