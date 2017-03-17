"Ирбис-Европа" хотят оштрафовать за несанкционированную свалку на территории "Лангендорфа"

В посёлке Сокольники Гвардейского района местные жители обнаружили груды мусора вдоль реки Преголя. При этом несанкционированные свалки находятся на территории возводимого к Чемпионату Мира по футболу 2018 года туристического комплекса "Лангендорф". Данную информацию Клопс.Ru подтвердили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области в пятницу, 17 марта.

По информации очевидцев, строительный мусор складируется прямо вдоль реки Преголя, а также в самом водоёме. По их словам, там также ведётся и незаконная вырубка деревьев. В региональном министерстве экологии отметили, что 17 марта на место выехал специалист ведомства, который подтвердил факт несанкционированных свалок. По информации регионального ведомства собственник данного земельного участка (ООО "Ирбис Европа") при проведении строительных работ допустил складирование мусора в неположенном месте, нарушив Правила по благоустройству и санитарному содержанию территорий.

"После получения сведений о надлежащем извещении ООО "Ирбис Европа" о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности за допущенные нарушения", - сообщает в официальном ответе и.о. министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Елена Войцеховская.

При этом факт незаконных вырубок деревьев специалистами министерства не подтвердился. Заместитель генерального директора ООО "Ирбис Европа" Дарья Селявина сообщила Клопс.Ru о том, что этот мусор в ближайшее время будет вывезен.

"Это всё собрали с реки, потому что Преголь сейчас разливается очень сильно. Сейчас это всё должно хоть немного высохнуть для того, чтобы можно было вывезти. С реки к нам это всё приплывает, вдоль водоёма сейчас действительно очень много мусора. Мы это всё периодически собираем - будем вывозить", - сообщила Дарья Селявина.