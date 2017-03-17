В Калининграде выберут названия ещё нескольким улицам в Московском районе

27 марта топонимическая комиссия Калининграда утвердит названия новых улиц в Московском районе, которые появятся возле Суворова и Камской. После этого вопрос рассмотрит профильный комитет, а окончательное решение примет городской совет депутатов.
За оставшуюся неделю калининградцы ещё могут поучаствовать в выборе названий трёх улиц в этом же районе, проголосовав на сайте за самый лучший вариант.
На этой территории будут выдавать земельные участки многодетным семьям, потому среди вариантов такие наименования, как Семейная, Учительская, Добрая, Сказочная, а также Добрынянская, Былинная, Каравайная и Никитинская.
Схема предоставлена КАиС
Напомним: в Центральном районе Калининграда тоже появятся две новых улицы.
Одна пересекается с улицей Маршала Жукова и идёт параллельно Рассветной. Вторая соединяет улицы Генерала Челнокова и Согласия. При этом она расположена параллельно ещё одной новой улице — Горчакова. Напомним, что она появилась на карте Калининграда в ноябре 2016 года.
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