В Калининграде выберут названия ещё нескольким улицам в Московском районе

27 марта топонимическая комиссия Калининграда утвердит названия новых улиц в Московском районе, которые появятся возле Суворова и Камской. После этого вопрос рассмотрит профильный комитет, а окончательное решение примет городской совет депутатов.



За оставшуюся неделю калининградцы ещё могут поучаствовать в выборе названий трёх улиц в этом же районе, проголосовав на сайте за самый лучший вариант.



На этой территории будут выдавать земельные участки многодетным семьям, потому среди вариантов такие наименования, как Семейная, Учительская, Добрая, Сказочная, а также Добрынянская, Былинная, Каравайная и Никитинская.



Помимо этих трёх улиц, на комиссии обсудят варианты названий других адресов, которые Помимо этих трёх улиц, на комиссии обсудят варианты названий других адресов, которые в скором времени появятся в Московском районе.

Схема предоставлена КАиС