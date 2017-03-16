Мутко поручил Ростуризму помочь достроить отель в центре Калининграда
Проект гостиницы "Домина" в Калининграде.
Фото с сайта vhotel.ru
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поручил Ростуризму помочь ввести в эксплуатацию строящийся к ЧМ-2018 отель в центре Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Речь идёт об отеле Domina, который возводят к футбольному первенству на улице Горького областного центра. Во время визита Мутко в Калининград инвестор пожаловался на возникшие финансовые проблемы и отметил, что с постройкой могут не успеть к началу чемпионата мира по футболу. По словам инвестора, проблемы возникли с получением кредитов у банков. В ответ Виталий Мутко дал поручение Ростуризму и правительству области оказать содействие в реализации проекта.
"У правительства региона есть запасные варианты, поэтому никаких причин для беспокойства я тут не вижу", — добавил Мутко.
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