Мутко поручил Ростуризму помочь достроить отель в центре Калининграда

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поручил Ростуризму помочь ввести в эксплуатацию строящийся к ЧМ-2018 отель в центре Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.



Речь идёт об отеле Domina, который возводят к футбольному первенству на улице Горького областного центра. Во время визита Мутко в Калининград инвестор пожаловался на возникшие финансовые проблемы и отметил, что с постройкой могут не успеть к началу чемпионата мира по футболу. По словам инвестора, проблемы возникли с получением кредитов у банков. В ответ Виталий Мутко дал поручение Ростуризму и правительству области оказать содействие в реализации проекта.



"У правительства региона есть запасные варианты, поэтому никаких причин для беспокойства я тут не вижу", — добавил Мутко.



Ранее в региональном правительстве Ранее в региональном правительстве заявили, что гостиницы к ЧМ-2018 сдадут в эксплуатацию за полгода до чемпионата. Уже работающие в регионе отели успешно прошли обязательную классификацию.

Напомним, четырёхзвездочную гостиницу в сквере у "Эпицентра" в Калининграде строит итальянская сеть Domina Hotels and Resorts. "Домина Калининград" будет представлять собой гостиничный комплекс на 9 этажей и 172 номера.