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Мутко поручил Ростуризму помочь достроить отель в центре Калининграда

16:24
  1149 0
  • Проект гостиницы "Домина" в Калининграде.
Проект гостиницы "Домина" в Калининграде.
Фото с сайта vhotel.ru
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поручил Ростуризму помочь ввести в эксплуатацию строящийся к ЧМ-2018 отель в центре Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Речь идёт об отеле Domina, который возводят к футбольному первенству на улице Горького областного центра. Во время визита Мутко в Калининград инвестор пожаловался на возникшие финансовые проблемы и отметил, что с постройкой могут не успеть к началу чемпионата мира по футболу. По словам инвестора, проблемы возникли с получением кредитов у банков. В ответ Виталий Мутко дал поручение Ростуризму и правительству области оказать содействие в реализации проекта.

"У правительства региона есть запасные варианты, поэтому никаких причин для беспокойства я тут не вижу", — добавил Мутко.

Ранее в региональном правительстве заявили, что гостиницы к ЧМ-2018 сдадут в эксплуатацию за полгода до чемпионата. Уже работающие в регионе отели успешно прошли обязательную классификацию.
 
Напомним, четырёхзвездочную гостиницу в сквере у "Эпицентра" в Калининграде строит итальянская сеть Domina Hotels and Resorts. "Домина Калининград" будет  представлять собой гостиничный комплекс на 9 этажей и 172 номера.

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