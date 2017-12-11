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Главная Новости Транспорт

В Гвардейском районе полицейские высадили пассажиров из двух нелегальных маршруток

21:01
  339
В Гвардейском районе сотрудники ГИБДД высадили пассажиров из двух нелегальных маршруток утром в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
Маршрутки были остановлены инспекторами для проверки в рамках рейда по выявлению нелегальных перевозчиков. Во время проверки документов у водителей выяснилось, что лицензий на пассажирские перевозки у них нет.
 
Кроме того, оказалось, что в салонах из-за установленных дополнительных сидений заблокированы аварийные выходы. В целях безопасности людей полицейские запретили дальнейшее движение микроавтобусов по маршруту. Пассажирам было предложено покинуть маршрутки на остановке.
 
Водителям грозит административная ответственность за нелегальную перевозку и нарушение правил безопасности.
 
В сентябре под Гвардейском произошло крупное ДТП с участием маршрутки и внедорожника. Тогда погибли семь человек, девять получили ранения. После резонансного происшествия власти призвали ужесточить контроль за пассажирскими перевозками и не допускать к ним нелегалов.
 

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