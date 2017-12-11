В Гвардейском районе полицейские высадили пассажиров из двух нелегальных маршруток

В Гвардейском районе сотрудники ГИБДД высадили пассажиров из двух нелегальных маршруток утром в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Маршрутки были остановлены инспекторами для проверки в рамках рейда по выявлению нелегальных перевозчиков. Во время проверки документов у водителей выяснилось, что лицензий на пассажирские перевозки у них нет.

Кроме того, оказалось, что в салонах из-за установленных дополнительных сидений заблокированы аварийные выходы. В целях безопасности людей полицейские запретили дальнейшее движение микроавтобусов по маршруту. Пассажирам было предложено покинуть маршрутки на остановке.

Водителям грозит административная ответственность за нелегальную перевозку и нарушение правил безопасности.