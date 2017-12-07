+8 °C
днем
+4 °C
ночью
07 декабря 2017 г. 23:14
75 436 пользователей
за 24 часа на сайте
59.18 -0.05
Курс ММВБ на 07 декабря 2017, 23:00
69.74 -0.14
Курс ММВБ на 07 декабря 2017, 23:00
16.61 -0.07
Курс ЦБ на 08 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

Минтранс: попытаемся сдержать рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018

19:33
  524
В Минтрансе заявили о намерении сдерживать рост цен на авиабилеты во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Однако ведомство не гарантирует, что попытка будет успешной, пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Максима Соколова.
 
Министр транспорта отметил, что меры для сдерживания роста цен на авиабилеты во время мундиаля в России будут приняты. Но приказать ценам не расти невозможно, заявил он в ходе пленарного заседания форума  "Транспорт России".
 
"У нас рынок достаточно конкурентный, здесь работают исключительно конкурентные механизмы. Приказать ценам (на авиабилеты) не расти, наверное, невозможно. Но какие то меры мы все-таки постараемся принять. И, кстати, развитие инфраструктуры наших аэропортов к ЧМ — это и является созданием основы для конкуренции", — сказал Соколов.
 
Ранее стало известно, что Калининград попал в топ-5 городов, куда активнее всего продаются авиабилеты на игры ЧМ-2018. В Калининграде пройдет четыре матча группового раунда. Самой яркой может стать встреча Бельгия – Англия.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Сидим с ребёнком на втором этаже": под Калининградом затопило садовое общество
15:59
  6278
"Сидим с ребёнком на втором этаже": под Калининградом затопило садовое общество
Алиханов: В Доме Советов разместится музей
Фото горячей новости
16:51
  4195
Побалуйте себя в SparGourmet: восьмого декабря в Калининграде открывается новое место для гурманов
Фото горячей новости
15:50
  3534
В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Калининград придёт грипп
Фото горячей новости
15:12
  4014
Ярошук пообещал квартиру 500-тысячному жителю Калининграда
Фото горячей новости
14:57
  3673

Лента новостей

Картинка
Глава польского правительства Шидло ушла в отставку
22:00
  483
Картинка
Минздрав потребовал не давать денег из госбюджета на фильмы со сценами курения
21:36
  314
Картинка
Квесты и карты скидок: в минкульте представили концепцию развития библиотек в Калининграде
21:16
  415
Картинка
Госсекретарь США рассказал, когда будут сняты антироссийские санкции
20:48
  1381

Авторские колонки

Фото автора
Лана Миронова
журналист
Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики
  4310
Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  14926
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагруппа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo