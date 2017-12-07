Минтранс: попытаемся сдержать рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018

В Минтрансе заявили о намерении сдерживать рост цен на авиабилеты во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Однако ведомство не гарантирует, что попытка будет успешной, пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Максима Соколова.

Министр транспорта отметил, что меры для сдерживания роста цен на авиабилеты во время мундиаля в России будут приняты. Но приказать ценам не расти невозможно, заявил он в ходе пленарного заседания форума "Транспорт России".

"У нас рынок достаточно конкурентный, здесь работают исключительно конкурентные механизмы. Приказать ценам (на авиабилеты) не расти, наверное, невозможно. Но какие то меры мы все-таки постараемся принять. И, кстати, развитие инфраструктуры наших аэропортов к ЧМ — это и является созданием основы для конкуренции", — сказал Соколов.