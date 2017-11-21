Снова плохо: жители Острова недовольны автобусами, которые вернулись после открытия мостов

Жители Октябрьского острова в Калининграде после открытия движения через мосты Высокий и Деревянный и восстановления маршрутной сети снова недовольны работой общественного транспорта. Об этом Клопс.Ru сообщили местные жители.

"Автобусы №40 все старые, с грязными сиденьями, мы уже привыкли ездить на новых белорусских", — рассказывает Клопс.Ru читательница с ул. Генерала Павлова Екатерина.

По рассказам другого "островитянина" Алексея, теперь стало дольше добираться до центра города, так как автобус №40 идет не напрямую, как раньше 45-й.

Что касается маршрутки №72, то она, по мнению калининградцев, ходит очень редко, и люди её на остановках не ждут. Кроме того, не на всех остановках есть информация об интервалах в движении транспорта. Люди по-прежнему ждут автобус №45 —он хоть и ходил редко, но всегда по расписанию.

Трамвайное сообщение с Островом было прервано в 2016 году с началом реконструкции моста Высокого. Как закрыли на ремонт Деревянный, туда перестали заезжать автобусы №40 и 46 и маршрутки №72. Вместо них сначала запустили маршрутку №95, но затем вместо нее автобус №45, а также 46.

По прежней схеме (без трамваев) общественный транспорт поехал на Остров с 20 ноября. Ранее власти обещали пустить автобусы и маршрутки только после сдачи объектов. Движение пассажирского транспорта решили открыть раньше по просьбе пассажиров.