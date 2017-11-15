Частично разблокировали: как калининградцам попасть на Остров, и где всё ещё нельзя проехать и пройти

В среду, 15 ноября, произошло знаменательное событие для жителей Октябрьского острова. Через мосты Высокий и Деревянный запустили автомобильное движение. Однако сейчас через мосты может проехать не весь транспорт, а часть привычных для пешеходов путей остаётся закрыта. Клопс.Ru собрал информацию о том, как и на чём можно добраться до Острова.

Деревянный мост

Через Деревянный мост, который соединяет Остров с Московским проспектом, можно ехать на автомобилях массой не более 5 тонн. Кроме того, по одной стороне открыто пешеходное движение. В процессе ремонта мост не расширяли. Его длина составляет 72 метра, ширина проезжей части — 7 метров. Там по-прежнему две полосы. По ним поедут и трамваи.

Незавершёнными остаются работы на пешеходной части моста. Перила находились в таком состоянии, что их не смогли отреставрировать и решили полностью менять.

Александр Подгорчук / Клопс.Ru

Высокий мост

Через Высокий мост, который соединяет Остров с ул. Дзержинского, Багратиона и продолжением Октябрьской, запустили только автомобильное движение. Для пешеходов он по-прежнему закрыт. Перед мостом установили предупреждающие дорожные знаки. Подрядчик, представитель компании АБЗ "Дорстрой" пообещал, что люди смогут ходить по мосту через полторы-две недели.

Пока движение открыто для автомобилей весом не более пяти тонн. Ежедневно с 22:00 до 6:00 его будут перекрывать из-за работ по обустройству трамвайной линии.

Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru

Всего на мосту будет четыре полосы. Сейчас середина закрыта для движения водоналивными блоками. Нет пока и разметки.

После реконструкции мост расширили до четырех полос движения. Две объединены с трамвайным полотном. Сейчас середина закрыта для движения водоналивными блоками. Нет пока и разметки. 10 ноября испытали разводной механизм, который поднимает пролёт моста.

Пешеходный тоннель

Паралельно с реконструкцией Высокого моста началось строительство пешеходного тоннеля. Он соединит под строящуюся Парадную набережную и Рыбную Деревню. Работы планируют завершить к декабрю 2017 года.

Общественный транспорт

Общественный транспорт поедет через мосты Высокий и Деревянный с 20 ноября. На Остров вернётся автобус №40 и маршрутка №72. Временные автобусные маршруты №45 и 46 перестанут функционировать.

Ранее власти обещали пустить автобусы и маршрутки только после сдачи объектов. Движение пассажирского транспорта решили открыть раньше в связи с просьбами пассажиров. Это не касается трамваев — для них ещё не обустроили контактную сеть. Вероятнее всего, электротранспорт вернётся на Остров в начале 2018 года.

Александр Подгорчук / Клопс.Ru

Съезды с Эстакады

На Октябрьский остров со Второй эстакады ещё в марте 2016 года построили четыре съезда. Сейчас водители могут пользоваться только двумя. Ещё два (у Набережных Ветеранов и Парадной) пока закрыты из-за строительства променада. Съезды с мостового перехода примыкают к эстакаде и являются ее конструктивным элементом. Полностью дорогу откроют весной 2018 года.

Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru

Восточная эстакада

Техническое движение по новой дороге, Восточной эстакаде, откроют к концу 2017 года. На первом этапе проехать можно будет от Московского проспекта до Острова, а далее через улицу, параллельную ул. Генерала Карбышева, поехать мимо нового стадиона до Второй эстакады или до ул. Октябрьской.

Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru

Мосты Медовый и Юбилейный

Пешеходы по-прежнему могут добраться до Острова через Медовый мост, который соединяет ул. Октябрьскую с островом Канта, или Юбилейный, который соединяет ул. Октябрьскую и ул. Эпроновскую. В 2018 году администрация Калининграда планирует отремонтировать Медовый мост. Это сделают либо до старта чемпионата мира по футболу, либо осенью, после мундиаля.