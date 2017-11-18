В РЖД объяснили, почему летать самолётами дешевле, чем ездить плацкартом

В РЖД рассказали, почему авиабилет можно купить по более низкой цене, чем билет в плацкарт. Официальное заявление на этот счёт опубликовано на сайте Федеральной пассажирской компании, сообщает РИА Новости

Перевозчик объяснил, что пассажиры, путешествующие поездами, могут купить билет в любой период по фиксированной цене, зачастую со скидкой. В то же время, считает ФПК, количество авиабилетов по низким ценам ограничено, и приобрести их можно только в определённые дни. В итоге разница между самым низким и самым высоким тарифом в экономклассе может быть весьма ощутимой.

Кроме того, в РЖД напомнили о дополнительных условиях авиакомпаний. В частности, о жёстких ограничениях на перевозку багажа, ручной клади, возврат и обмен билетов. Также в компании отметили, что пассажиры поездов имеют важно преимущество благодаря большому количеству остановок по пути следования.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила снизить цены на билеты в плацкарте и общих вагонах на десять процентов, однако Минтранс и Минэкономразвития выступили против. ФПК ожидала индексации тарифа на 3,9 процента.