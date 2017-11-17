РЖД возобновили продажу билетов в плацкарт на январь 2018 года

ОАО "Российские железные дороги" с полуночи пятницы, 15 ноября, возобновило продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В кассах и онлайн-продаже появились билеты на даты после 1 января 2018 года в купе и плацкартные вагоны на поезда дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (дочернее общество РЖД). Таким образом компания уложилась в сроки правил перевозок о предпродаже билетов.

Заранее купить место в поезде можно на даты до 15 января включительно. Приобретать билеты за 60 дней до отправления можно будет и впредь, отметили в РЖД.