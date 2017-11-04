+11 °C
днем
+8 °C
ночью
04 ноября 2017 г. 14:24
74 960 пользователей
за 24 часа на сайте
59.08 +0.92
Курс ММВБ на 04 ноября 2017, 14:00
68.6 +0.81
Курс ММВБ на 04 ноября 2017, 14:00
16.05 0.0
Курс ЦБ на 05 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

РЖД: предварительная продажа части билетов на рейсы в 2018 году временно прекращена

09:56
  1814
Российские железные дороги с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на рейсы в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из РЖД.
 
Это решение в ведомстве объясняют отсутствием решения ФАС по тарифам на пассажирские перевозки в новом году. Остальные категории билетов по-прежнему доступны пассажирам, уточнили в компании.

В РЖД пообещали, что ограничение будет отменено сразу же после того, как регулятор примет решение относительно тарифов. Если они будут изменены, то пассажиры получат компенсацию разницы в стоимости или смогут вернуть проездные документы. Механизмы компенсации и возврата будут определены позже, сообщили в ведомстве.
 
Ранее ФАС предложила в 2018 году снизить на 10 процентов тарифы на дальние пассажирские перевозки, но Минтранс и Минэкономразвития раскритиковали эту идею.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Без резких скачков": городские перевозчики планируют поднять тариф вслед за областными
03 ноября 201719:33
  6484
"Без резких скачков": городские перевозчики планируют поднять тариф вслед за областными
Актёр Кайл Маклахлен опубликовал фото с калининградской вечеринки в стиле "Твин Пикс"
Фото горячей новости
11:40
  2082
На нескольких погранпереходах на выездах из Калининградской области образовались пробки
Фото горячей новости
11:01
  2099
РЖД: предварительная продажа части билетов на рейсы в 2018 году временно прекращена
Фото горячей новости
09:56
  1814
Пятикоп: Калининград входит в число регионов, где может появиться третья смена в школах
Фото горячей новости
09:13
  2298

Лента новостей

Картинка
Учёные рассказали, как происходит "непорочное зачатие" у позвоночных
13:17
  492
Картинка
На выходных в Калининградской области дождя не ожидается
12:36
  412
Картинка
Посол РФ в Польше упрекнул польские СМИ в информационной войне против Москвы
12:16
  463
Картинка
В Санкт-Петербурге открылся самый крупный в мире планетарий
10:32
  878

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  9528
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  7428
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo