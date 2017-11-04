РЖД: предварительная продажа части билетов на рейсы в 2018 году временно прекращена

Российские железные дороги с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на рейсы в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из РЖД.

Это решение в ведомстве объясняют отсутствием решения ФАС по тарифам на пассажирские перевозки в новом году. Остальные категории билетов по-прежнему доступны пассажирам, уточнили в компании.



В РЖД пообещали, что ограничение будет отменено сразу же после того, как регулятор примет решение относительно тарифов. Если они будут изменены, то пассажиры получат компенсацию разницы в стоимости или смогут вернуть проездные документы. Механизмы компенсации и возврата будут определены позже, сообщили в ведомстве.

Ранее ФАС предложила в 2018 году снизить на 10 процентов тарифы на дальние пассажирские перевозки, но Минтранс и Минэкономразвития раскритиковали эту идею.