Мэрия: на перекрёсток ул. Борзова, ул. Леонова и Советского проспекта вернут знак "Круговое движение"

На перекрёстке улиц Маршала Борзова, Космонавта Леонова и Советского проспекта в Калининграде вернут знак "Круговое движение". Об этом Клопс.Ru сообщили в городской администрации.



Знак демонтировали 9 ноября, после чего у части автомобилистов возникли вопросы по проезду, так как один из знаков — "Направление движения" — предписывает выезжать, по сути, на встречную полосу.

До 9 ноября на этом перекрёстке приоритетность проезда регулировалась знаками "Главная дорога" и "Уступи дорогу". Знак "Круговое движение" позволял машинам ездить по перекрёстку против часовой стрелки. С 8 ноября в России начали действовать новые правила проезда перекрёстков с круговым движением. В правила дорожного движения внесли новый пункт 13.11(1), согласно которому водитель автомобиля, въезжая на круговой перекрёсток равнозначных дорог, обозначенный дорожным знаком "Круговое движение", обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, уже движущимся по кругу.