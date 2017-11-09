Эксперт: перекрёстки с круговым движением в Калининграде можно проезжать по-прежнему, не нарушая при этом ПДД

Существующая в настоящее время организация дорожного движения на перекрёстках с круговым движением в Калининграде соответствует транспортным потокам и не противоречит последним изменениям Правил дорожного движения. Об этом Клопс.Ru сообщил юрист регионального общества защиты прав автомобилистов Петр Губенко.

По словам специалиста, последнее изменение направлено на экономию бюджетных средств, чтобы не устанавливать тысячи лишних знаков, так как теперь движение по "кругу" будет по умолчанию главным. Поэтому нет нужды на каждый въезд дополнительно ставить знаки.

"На сегодняшний день у нас дороги везде обустроены так, что проезд по круговому движению является приоритетным, то есть, въезжая на круг, надо уступить дорогу автомобилям, которые там уже находятся. При этом в правилах было указано наоборот, что необходимо уступать дорогу тем, кто въезжает на круг справа. В итоге на каждый въезд перекрестка помимо знака "круговое движение" ещё дополнительно устанавливали знаки "уступи дорогу". Новые поправки в ПДД всё поставили на свои места", — отметил Губенко.

В ГИБДД России также пояснили, что в случае, если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями. Соответственно, например, на улице Борзова все останется без изменений, и очередность проезда потоков будет регулироваться знаками.