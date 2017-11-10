На перекрёстке Советского проспекта и ул. Борзова убрали знаки "Круговое движение"

В четверг, 9 ноября, в Калининграде на перекрёстке улиц Борзова, Леонова и Советского проспекта демонтировали дорожные знаки "Круговое движение". Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места событий.



Теперь водителям, которые едут по улице Борзова в направлении перекрёстка (равно как и с Советского проспекта), ничто не запрещает повернуть налево сразу на выезде на перекрёсток, то есть поехать против движения.

"Пока наши водители едут по старой памяти. Но если будут новички, то они будут соблюдать правила дорожного движения и поедут лоб в лоб — тогда беды не миновать", — делится мнением водитель Алексей Николаев.



"Теперь на перекрёстке бардак. Уже видно, как растут пробки у кольца, надо поскорее там что-то менять", — отмечает автомобилистка Евгения Кучаева.



Водители полагают, что теперь, чтобы избежать аварий, на перекрёстке необходимо размещать дополнительные знаки, указывающие, по каким полосам следует ехать. В некоторых местах нужно ставить "кирпичи". Когда это случится, пока неизвестно. В администрации Калининграда оперативно получить комментарий не удалось.



"Транспортные средства, движущиеся по перекрёсткам с круговым движением, обозначенным знаком 4.3, имеют всегда преимущество перед теми, кто на такой перекрёсток въезжает", — считает модератор Сообщества автомобилистов Калининграда "ВКонтакте" Владимир Подтуркин. Он отмечает, что непонятно, как поступать в случаях, когда на таких перекрёстках и въездах на них установлены дополнительные знаки приоритета.