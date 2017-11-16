В Калининграде на автоматизацию оплаты проезда в общественном транспорте выделят 110 миллионов рублей

На автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте из бюджета города в течение трёх лет планируется выделить 110 миллионов рублей. Об этом в четверг, 16 ноября, на заседании комиссии по городскому хозяйству сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства мэрии Юрий Кондратьев.

По мнению чиновника, сумма экономически обоснована. Она включает в себя стоимость установки валидаторов (переносных и стационарных) и сбор расчетов.

"Этот рынок достаточно плотно нами изучен. Опыт городов по внедрению такой системы принят во внимание, это оптимальная цена, были предложения и дороже", — отметил Кондратьев.