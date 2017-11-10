РЖД обяжут установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования

ФАС предписала РЖД оборудовать все вагоны поездов дальнего следования кондиционерами и биотуалетами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу антимонопольной службы.

Повышение комфортности вагонов должно произойти при нулевой индексации тарифов плацкарт и общие вагоны, уточняет ведомство. "Федеральная пассажирская компания", "дочка" РЖД, осуществляющая пассажирские перевозки на дальних направлениях, ожидала в предстоящем году роста тарифов на 3,9%. ФАС, в свою очередь, настаивала на 10-процентном снижении.

В четверг, 9 ноября, на уровне правительства РФ было принято решение оставить тарифы на уровне 2017 года.

"Принимая компромиссное решение (о нулевой индексации тарифа в плацкарте – ред.), ФАС России выдала ОАО "РЖД" поведенческие условия. Железнодорожная компания должна повысить качество предоставляемых услуг, обеспечить установление кондиционеров и биотуалетов во всех вагонах в поездах дальнего следования", — сообщает ФАС в пятницу, 10 ноября.