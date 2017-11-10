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Главная Новости Транспорт

РЖД обяжут установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования

19:22
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ФАС предписала РЖД оборудовать все вагоны поездов дальнего следования кондиционерами и биотуалетами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу антимонопольной службы.
 
Повышение комфортности вагонов должно произойти при нулевой индексации тарифов плацкарт и общие вагоны, уточняет ведомство. "Федеральная пассажирская компания", "дочка" РЖД, осуществляющая пассажирские перевозки на дальних направлениях, ожидала в предстоящем году роста тарифов на 3,9%. ФАС, в свою очередь, настаивала на 10-процентном снижении.
 
В четверг, 9 ноября, на уровне правительства РФ было принято решение оставить тарифы на уровне 2017 года.
 
"Принимая компромиссное решение (о нулевой индексации тарифа в плацкарте – ред.), ФАС России выдала ОАО "РЖД" поведенческие условия. Железнодорожная компания должна повысить качество предоставляемых услуг, обеспечить установление кондиционеров и биотуалетов во всех вагонах в поездах дальнего следования", — сообщает ФАС в пятницу, 10 ноября.
 
РЖД с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны на 2018 год из-за отсутствия тогда решений по тарифам в плацкарт. ФАС заявила о необходимости отменить регулирование тарифов в плацкарте. 
 

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