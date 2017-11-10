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ФАС: регулирование тарифов в плацкарте необходимо отменить

09 ноября 201720:31
  1469
Федеральная антимонопольная служба предложила отменить регулирование тарифов в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Об этом в четверг, 9 ноября сообщает Интерфакс.
 
Одновременно ФАС предлагает перейти на субсидирование маршрутов.
 
"С 1 июня тарифы в данном сегменте предлагается дерегулировать, при этом РЖД не должны своими решениями повышать тарифы с темпами выше инфляции", — рассказала представителям СМИ начальник управления регулирования транспорта ФАС Адиля Веселяева.
 
По словам представительницы ведомства, в тарифах "Федеральной пассажирской компании" существуют перекосы, много примеров, когда плацкарт стоит дороже купе.
 
"С 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе - в 1,26 раза. При этом, если непроданные места в купе - это убыток или недополученные доходы ФПК, то от непроданных плацкартных мест она увеличивает расчетный экономически обоснованный уровень тарифа. То есть за непроданные места платит бюджет, поэтому компании все равно, какая цена плацкартного билета и сколько мест не продано", — уточнила Веселяева.
 
В ФАС пояснили также, почему регулятор предлагает снизить регулируемые тарифы на 10%. По мнению ведомства, сейчас ставки формируются "в затратной логике", а "их уровень завышен относительно рыночных реалий".
 
Кроме того, в ФАС не понимают принципов наценок за фирменность составов, в том числе в плацкарте, и рассчитывают на отмену этой градации, сказала Веселяева.
 
Ранее в РЖД сообщили о приостановке продаж билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 г.  В конце октября Федеральная антимонопольная служба предложила понизить на 10% железнодорожные тарифы на дальние пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах.
 

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