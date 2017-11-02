Калининградские перевозчики поднимают стоимость проезда с 10 ноября

Калининградские региональные перевозчики с 10 ноября поднимают стоимость проезда в междугородних и пригородных автобусах. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правительстве области.

Эту информацию подтвердили в диспетчерских сразу нескольких региональных предприятий.

В частности, поездка из Калининграда в Зеленоградск подорожает на 7-8 рублей, в Балтийск, Янтарный — на 10 рублей. Кроме того, увеличивается цена и на проездные билеты по тем направлениям, на которые они предусмотрены. При этом при покупке билета на сайте автовокзала после 10 ноября действует старая цена.

Перевозчики анонсировали осеннее повышение стоимости проезда в региональных автобусах еще летом. Правда, позднее в региональном правительстве уточнили, что до конца года изменения цен на проезд в междугороднем транспорте не планируется. Более того, по словам министра развития инфраструктуры Елены Дятловой, любое повышение перевозчики согласовывают с региональными властями.