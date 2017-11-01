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Главная Новости Транспорт

Автобусы проезжают, микрики застревают: улица Транспортная остаётся "венецианским каналом" (видео)

Автор: Константин Сериков
31 октября 201717:23
  5366
Улица Транспортная второй день недоступна для пешеходов и легковых автомобилей из-за подтопления. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
 
Сотрудники завода "Янтарь" вынуждены снимать верхнюю одежду и обувь, чтобы босиком дойти до проходной предприятия. Тротуар буквально рассыпается. Идти по нему опасно. Проехать по Транспортной могут лишь большие автобусы и грузовые машины, едущие на минимальной скорости. У низкопольных автобусов "Калининград-ГорТранса" фары уходят под воду, а вода попадает в салон.  
 
Микроавтобусам проехать сложнее. Некоторые застревают и ждут помощи грузовиков. 
 
 
На "Янтаре" к массовому опозданию своих сотрудников на работу отнеслись с пониманием — людей не наказали, так как подтопление улицы происходит не в первый раз. На предприятии уверяют, что несколько лет пытаются решить проблему с затоплением улицы Транспортной, но всё тщетно. Сам завод не имеет права отремонтировать дорогу.
 
Проблема на улице Транспортной возникает из-за отсутствия системы водоотведения. О ней знают в администрации города, решить её можно, только реализовав комплексный проект.
 
"Проблема на этой улице системная. Труб нет вообще, вода по местности отводится. Частично там есть ливнёвка, но проблема в том, что вода, поднимаясь из-за нагонных ветров и дождей, просто в трубы назад течёт", — отметил глава муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов.
 
Пока неизвестно, когда власти города займутся проблемами с ливнёвками на ул. Транспортной. Отметим, последний раз её подтапливало в сентябре. В феврале этого года там в луже застрял пассажирский автобус. Людей пришлось эвакуировать при помощи маршрутки. 
 

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«Подтопления в Калининградской области в октябре 2017 года»

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