Автобусы проезжают, микрики застревают: улица Транспортная остаётся "венецианским каналом" (видео)

Улица Транспортная второй день недоступна для пешеходов и легковых автомобилей из-за подтопления. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Сотрудники завода "Янтарь" вынуждены снимать верхнюю одежду и обувь, чтобы босиком дойти до проходной предприятия. Тротуар буквально рассыпается. Идти по нему опасно. Проехать по Транспортной могут лишь большие автобусы и грузовые машины, едущие на минимальной скорости. У низкопольных автобусов "Калининград-ГорТранса" фары уходят под воду, а вода попадает в салон

Микроавтобусам проехать сложнее. Некоторые застревают и ждут помощи грузовиков.

На "Янтаре" к массовому опозданию своих сотрудников на работу отнеслись с пониманием — людей не наказали, так как подтопление улицы происходит не в первый раз. На предприятии уверяют, что несколько лет пытаются решить проблему с затоплением улицы Транспортной, но всё тщетно. Сам завод не имеет права отремонтировать дорогу.

Проблема на улице Транспортной возникает из-за отсутствия системы водоотведения. О ней знают в администрации города, решить её можно, только реализовав комплексный проект.

"Проблема на этой улице системная. Труб нет вообще, вода по местности отводится. Частично там есть ливнёвка, но проблема в том, что вода, поднимаясь из-за нагонных ветров и дождей, просто в трубы назад течёт", — отметил глава муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов.