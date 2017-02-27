В Калининграде в луже застрял пассажирский автобус, людей эвакуировали при помощи маршрутки

В Калининграде в понедельник, 27 февраля, в огромной луже на ул. Транспортной из-за поломки застрял пассажирский автобус № 27. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



По их словам, автобус двигался по направлению к заводу "Янтарь". Большинство пассажиров были работниками завода. Уже на подъезде к предприятию автобус попал в яму, после чего накренился на правую сторону.



"Пассажиры попросили открыть двери, однако те, кто попытался выйти, очутились в луже чуть ли не по колено", — рассказывает пассажир Делла Кравчук.



Увидев это, остальные решили дожидаться эвакуатора и не стали покидать автобус. После 40-минутного ожидания приехала техпомощь, однако тягач не стал вытаскивать пассажирский транспорт с людьми в салоне.

Фото Деллы Кравчук



"Коллеги с "Янтаря" позвонили на завод и попросили прислать помощь. Приехала маршрутка, которая поочередно вывозила людей из автобуса", — рассказала читательница.

Фото Деллы Кравчук



В итоге пассажиры смогли покинуть застрявший в луже автобус лишь спустя почти час после остановки. Тем, кто не смог перепрыгнуть из автобуса в маршрутку, дали резиновые сапоги.



В диспетчерской "Калининград-ГорТранса" Клопс.Ru сообщили, что автобус попал в яму задним колесом и самостоятельно выбраться уже не смог. С пассажирами автобус вытаскивать из ямы не стали, а сделали это после их эвакуации.