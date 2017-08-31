Сам себе гаишник: как проверить, насколько безопасен путь ребёнка в школу

Новостной портал Клопс.Ru в 2017 году продолжает проект "Сам себе гаишник", цель которого — донести идеи автомобилистов до ГИБДД и мэрии. За время работы проекта в адрес редакции и паблика "Сообщество автомобилистов Калининградской области" поступило 764 предложения. Все они рассматриваются в порядке очереди. Каждой проблеме присваивается номер, что позволяет следить за её решением после публикации.

Накануне 1 сентября рассказываем о том, как должны быть оборудованы пешеходные переходы вблизи школ. С февраля 2014 года в России изменились стандарты оформления подходов к общеобразовательным учреждениям.

При обустройстве "зебры" на проезжей части должно быть использование разметки пешеходного перехода на жёлтом фоне. Кроме того, использование дорожных знаков "Пешеходный переход" должно быть на световозвращающих щитах жёлто-зелёного цвета. У образовательных учреждений с дополнительным оборудованием — жёлтым мигающим световым сигналом.

Рисунок Евгения Фролова

Кроме того, должны быть дублирующие дорожные знаки "Пешеходный переход" над проезжей частью при четырёх и более полосах движения. Искусственные неровности должны быть перед каждым пешеходным переходом в населённых пунктах, за исключением магистральных дорог и улиц.

К началу учебного года в администрации на подготовку улиц было выделено более 37 миллионов рублей. Однако до некоторых школ национальные стандарты не дошли и спустя три года.

Калининградцы самостоятельно могут проверить готовность переходов к новому учебному году. Как в идеале должен выглядеть участок дороги возле школы, продемонстрировано в нашей иллюстрации. Если стандарты не соблюдены, читатели могут обратиться в администрацию города либо прислать фотоматериалы с описанием на электронный ящик редакции.

Все указанные предложения направлены в администрацию Калининграда и ГИБДД. Напомним, для участия в проекте Клопс.Ru "Сам себе гаишник" необходимо присылать предложения или описание проблемы на электронный адрес auto@klops.ru или оставлять их в группах "Клопс.Ru" и "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте". К тексту желательно приложить фотографию с описанием проблемного участка.