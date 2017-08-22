Власти назвали дороги, которые перекроют 3 сентября для велопробега "Тур-де-Кранц"

Дороги по маршруту велопробега "Тур-де-Кранц" перекроют для обеспечения безопасности велосипедистов. Список дорог приводится в приказе Министерства развития инфраструктуры Калининградской области.

3 сентября, в следующее воскресенье, для спортсменов освободят участки дороги: Калининград — Холмогоровка, Холмогоровка — Коврово, Коврово — Зеленоградск и Северный обход на участке от Советского проспекта до ул. Генерала Челнокова.

Дороги перекроют в 10:40 и откроют для автомобилистов в 17:00. В этом примут участие волонтёры и сотрудники ГИБДД.