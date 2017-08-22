Власти назвали дороги, которые перекроют 3 сентября для велопробега "Тур-де-Кранц"
Дороги по маршруту велопробега "Тур-де-Кранц" перекроют для обеспечения безопасности велосипедистов. Список дорог приводится в приказе
Министерства развития инфраструктуры Калининградской области.
3 сентября, в следующее воскресенье, для спортсменов освободят участки дороги: Калининград — Холмогоровка, Холмогоровка — Коврово, Коврово — Зеленоградск и Северный обход на участке от Советского проспекта до ул. Генерала Челнокова.
Дороги перекроют в 10:40 и откроют для автомобилистов в 17:00. В этом примут участие волонтёры и сотрудники ГИБДД.
В прошлом году в велопробеге приняли участие семь тысяч
калининградцев. Регистрация участников 32-го тура закончилась 15 августа. Подробно об участии в нём можно посмотреть по ссылке
.