В следующем году дороги в Калининграде по программе Минтранса отремонтируют до ЧМ-2018

Часть автомобильных дорог Калининграда отремонтируют по проекту Минтранса России "Безопасные и качественные дороги" до старта чемпионата мира по футболу в 2018. Об этом во время рабочего выезда журналистам сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

Этим летом ремонт дорог идёт повсеместно. В период отпусков водители выстраиваются в многокилометровые пробки из-за ограниченного ремонтом движения.

Антон Алиханов отметил, что такая ситуация сложилась в 2017 году из-за того, что регион вошел в приоритетную федеральную программу в последний момент. Области пришлось сначала оформлять нормативную документацию, и только после этого выходить на торги.

"Мы в стартовавшую программу включились только в начале года, отторговали поздно, а в следующем году программа будет идти по накатанной, поэтому торги проведем в феврале-марте. Работы начнутся в конце марта — начале апреля. Какие-то объекты закончим до ЧМ", — отметил Алиханов.

В рамках проекта Минтранса России "Безопасные и качественные дороги" в Калининграде ремонтируют проспекты Калинина и Московский, ул. Емельянова, Невского, Окружную. В конце июля работы начнутся на ул. Дзержинского.