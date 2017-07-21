На участке ул. Дзержинского из-за ремонта дороги временно вводят одностороннее движение (схема)

С 31 июля на время проведения ремонтных работ изменится схема движения на ул. Дзержинского и прилегающих к ней улицах. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

На самой улице Дзержинского введут одностороннее движение на участке от ул. З. Космодемьянской до ул. Аллеи Смелых. Транспорт будет ехать по направлению в центр города.

Кроме того, на ул. З. Космодемьянской меняются направления одностороннего движения. С конца июля ехать можно только от ул. Аллея Смелых в сторону ул. Дзержинского. Также меняется схема и на ул. Черниговской. Одностороннее движение будет осуществляться от ул. Дзержинского в сторону ул. Аллея Смелых.