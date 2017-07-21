На участке ул. Дзержинского из-за ремонта дороги временно вводят одностороннее движение (схема)
С 31 июля на время проведения ремонтных работ изменится схема движения на ул. Дзержинского и прилегающих к ней улицах. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
На самой улице Дзержинского введут одностороннее движение на участке от ул. З. Космодемьянской до ул. Аллеи Смелых. Транспорт будет ехать по направлению в центр города.
Кроме того, на ул. З. Космодемьянской меняются направления одностороннего движения. С конца июля ехать можно только от ул. Аллея Смелых в сторону ул. Дзержинского. Также меняется схема и на ул. Черниговской. Одностороннее движение будет осуществляться от ул. Дзержинского в сторону ул. Аллея Смелых.
Стоит отметить, что ремонт ул. Дзержинского осуществляется в рамках проекта Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". В Калининграде по этой программе ремонтируют
проспекты Калинина и Московский, ул. Емельянова, Невского, Окружную. В 2017 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в российские дороги планируют инвестировать более 30 млрд рублей . С полным списком ремонтируемых дорог можно познакомиться по ссылке
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