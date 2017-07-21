На проспекте Калинина подрядчик укладывает асфальт в дождь (фото)

В пятницу вечером, 21 июля, на проспекте Калинина дорожники укладывали асфальт в дождь. Об этом Клопс.Ru сообщили автомобилисты.

Жители возмущаются: подобные работы приводят к тому, что через короткое время асфальт разрушается и дорогу придется ремонтировать снова. В региональном министерстве развития инфраструктуры Клопс.Ru пояснили, что в работе подрядчика на проспекте Калинина нарушений технологии нет.

"Подгрунтовка была проведена утром, когда еще не было дождя. Работающий каток уплотняет уже уложенный асфальт. Это допустимо, нарушения технологии нет. Всё зависит от интенсивности осадков, если кратковременный дождь — не страшно, так как температура смеси при укладке составляет 120-130 градусов, и вода испаряется мгновенно", — отметил заместитель генерального директора Управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.

По словам чиновника, основное мероприятие — это сцепление между слоями асфальта, поэтому подгрунтовку необходимо делать в сухую погоду. Уплотнять асфальт можно и при небольшом дожде.

"Основное требование — чтобы не было укладки асфальта на мокрую поверхность. Прежде чем укладывать асфальт, дорогу грунтуют битумной эмульсией на водной основе, 50% воды и 50% битума. В дождь нельзя укладывать, не будет необходимого сцепления с дорогой, эмульсию смоет водой", — пояснил Анисимов.