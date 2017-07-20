ГИБДД: некоторые водители маршруток города работают без российских "прав"

На некоторых маршрутах Калининграда продолжают работать водители автобусов малого класса с водительскими удостоверениями иностранных государств. Об этом в четверг, 20 июля, на брифинге сообщил врио начальника регионального Управления Госавтоинспекции Геннадий Бубёнов.

По данным главного госинспектора в области, с 1 июня все иностранцы, работающие водителями, должны иметь российские "права". Часть водителей уже прошли "переаттестацию" и получили новый документ, другая часть продолжает выезжать на линию в нарушение законодательства. Всего доля иностранных водителей на рынке перевозок не превышает в Калининграде 5%.

"Чтобы не останавливать деятельность автопредприятий, иностранцам предложили в особом порядке сдачу экзаменов. С начала июня права получили 60 человек, но мы фиксируем случаи, когда водители выходят на линию в нарушение законодательства. На них мы составляем протоколы", — отметил Бубёнов.

Требование запретить иностранцам работать на грузовом и пассажирском автотранспорте было введено ещё в 2013 году, но срок его вступления в силу переносился несколько раз. Запретить работать иностранцам без российских прав удалось только с четвертой попытки.