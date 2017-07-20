ГИБДД: некоторые водители маршруток города работают без российских "прав"

На некоторых маршрутах Калининграда продолжают работать водители автобусов малого класса с водительскими удостоверениями иностранных государств. Об этом в четверг, 20 июля, на брифинге сообщил врио начальника регионального Управления Госавтоинспекции Геннадий Бубёнов.
По данным главного госинспектора в области, с 1 июня все иностранцы, работающие водителями, должны иметь российские "права". Часть водителей уже прошли "переаттестацию" и получили новый документ, другая часть продолжает выезжать на линию в нарушение законодательства. Всего доля иностранных водителей на рынке перевозок не превышает в Калининграде 5%.
"Чтобы не останавливать деятельность автопредприятий, иностранцам предложили в особом порядке сдачу экзаменов. С начала июня права получили 60 человек, но мы фиксируем случаи, когда водители выходят на линию в нарушение законодательства. На них мы составляем протоколы", — отметил Бубёнов.
Требование запретить иностранцам работать на грузовом и пассажирском автотранспорте было введено
ещё в 2013 году, но срок его вступления в силу переносился несколько раз. Запретить работать иностранцам без российских прав удалось только с четвертой попытки.
В Калининграде большая часть работающих водителей-иностранцев, занятых в перевозке пассажиров, "легализовались" заранее — пояснили в Ассоциации перевозчиков. Ранее в нашем городе часто ловили нарушителей-гастарбайтеров, которые работали нелегально и имели десятки штрафов. Одного из таких доставили в суд прямо с маршрута
.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.