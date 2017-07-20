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Главная Новости Транспорт

Ярошук: На ул. Гагарина не будем зря тратить деньги на разметку, потому что в следующем году ожидается ремонт

Автор: Константин Сериков
11:29
  221 1
На ул. Гагарина нецелесообразно наносить дорожную разметку, так как в следующем году там запланировано проведение текущего ремонта. Об этом глава города заявил в программе "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград".
 
По словам чиновника, в следующем году планируется отремонтировать эту улицу по программе Минтранса России "Безопасные и качественные дороги".
 
"На ул. Гагарина разметку делать не будем, чтобы не тратить деньги зря, на следующий год хотим включить этот адрес в федеральную программу", — пояснил Ярошук.
 
Автомобилисты отмечают, что из-за ям и отсутствия разметки приходится выезжать на "встречку" и провоцировать аварийные ситуации.
 
В рамках проекта Минтранса проводят текущий ремонт дорог. Подрядчик меняет 5 см верхнего слоя асфальта. Сюда же входят разметка и обустройство светофоров. В будущем году планируется включить в программу ремонт прилегающих к дороге тротуаров.
 
По новой федеральной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской агломерации в предстоящем году на ремонт дорог выделят 1,2 млрд рублей. При этом доля федерального бюджета составит чуть более 600 млн. Ещё 500 млн вложит региональный Дорожный фонд, 100 млн — местные городские бюджеты. В следующем году общую сумму планируют удвоить. Программа рассчитана до 2025 года. 
 
В Калининграде по этой программе ремонтируют проспекты Калинина и Московский, ул. Емельянова, Невского, Окружную. Врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова ранее говорила о том, что подрядчик должен дать пятилетний гарантийный срок.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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nokia6680
nokia6680 #
11:37
какой то феерический длб...реально :-) все равно та разметка, что наносится, не живет дольше 2х недель...что за идиотизм, почему решение о нанесении разметки выносит человек, который вообще ничего в этом не понимает, не смыслит и не соображает?
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