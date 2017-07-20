Ярошук: На ул. Гагарина не будем зря тратить деньги на разметку, потому что в следующем году ожидается ремонт

На ул. Гагарина нецелесообразно наносить дорожную разметку, так как в следующем году там запланировано проведение текущего ремонта. Об этом глава города заявил в программе "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград"

По словам чиновника, в следующем году планируется отремонтировать эту улицу по программе Минтранса России "Безопасные и качественные дороги".

"На ул. Гагарина разметку делать не будем, чтобы не тратить деньги зря, на следующий год хотим включить этот адрес в федеральную программу", — пояснил Ярошук.

Автомобилисты отмечают, что из-за ям и отсутствия разметки приходится выезжать на "встречку" и провоцировать аварийные ситуации.

В рамках проекта Минтранса проводят текущий ремонт дорог. Подрядчик меняет 5 см верхнего слоя асфальта. Сюда же входят разметка и обустройство светофоров. В будущем году планируется включить в программу ремонт прилегающих к дороге тротуаров.

По новой федеральной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской агломерации в предстоящем году на ремонт дорог выделят 1,2 млрд рублей. При этом доля федерального бюджета составит чуть более 600 млн. Ещё 500 млн вложит региональный Дорожный фонд, 100 млн — местные городские бюджеты. В следующем году общую сумму планируют удвоить . Программа рассчитана до 2025 года.