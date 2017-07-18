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Главная Новости Транспорт

В 2018 году Калининградская область планирует получить вдвое больше федеральных денег на ремонт дорог

Автор: Константин Сериков
11:44
  412 0
Виктор Буздин / Клопс.Ru
В 2018 году Калининградская область может получить миллиард рублей по программе Минтранса РФ "Безопасные и качественные дороги". Об этом во вторник, 18 июля, во время выездного совещания сообщил врио губернатора Антон Алиханов.
 
В 2017 году Калининградская область получила 1,25 млрд рублей на ремонт дорог в рамках программы Минтранса. 50% этих средств выделили из регионального бюджета. Около 30 млн в этой сумме принадлежит Калининграду.
 
"Мы планируем, что в 2018 году федерация выделит миллиард, ещё один положим свой. Минтранс эти деньги нам подтвердил. В Калининграде отремонтируем 21 улицу. Кроме того, приведут в порядок дороги в Правдинске, Балтийске, и другие. Будем обсуждать с городом их долю софинансирования, думаю, найдем баланс", – отметил Алиханов.
 
В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" обустраивают улично-дорожные сети и автомобильные дороги, реализуют меры по регулированию дорожного движения, проводят капитальный ремонт с учётом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза. 
В Калининграде по этой программе ремонтируют проспекты Калинина и Московский, ул. Емельянова, Невского, Окружную.
 
В 2017 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в российские дороги планируют инвестировать более 30 млрд рублей . С полным списком ремонтируемых дорог можно познакомиться по ссылке.
 

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