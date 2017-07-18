В 2018 году Калининградская область планирует получить вдвое больше федеральных денег на ремонт дорог

В 2018 году Калининградская область может получить миллиард рублей по программе Минтранса РФ "Безопасные и качественные дороги". Об этом во вторник, 18 июля, во время выездного совещания сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

В 2017 году Калининградская область получила 1,25 млрд рублей на ремонт дорог в рамках программы Минтранса. 50% этих средств выделили из регионального бюджета. Около 30 млн в этой сумме принадлежит Калининграду.

"Мы планируем, что в 2018 году федерация выделит миллиард, ещё один положим свой. Минтранс эти деньги нам подтвердил. В Калининграде отремонтируем 21 улицу. Кроме того, приведут в порядок дороги в Правдинске, Балтийске, и другие. Будем обсуждать с городом их долю софинансирования, думаю, найдем баланс", – отметил Алиханов.

В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" обустраивают улично-дорожные сети и автомобильные дороги, реализуют меры по регулированию дорожного движения, проводят капитальный ремонт с учётом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза.

В Калининграде по этой программе ремонтируют проспекты Калинина и Московский, ул. Емельянова, Невского, Окружную.