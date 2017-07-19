Болельщики смогут забронировать бесплатные билеты на поезда между городами ЧМ-2018 в декабре

Бронирование бесплатных билетов на поезда между городами, принимающими ЧМ-2018, откроется в декабре. Как передаёт ТАСС
, об этом сообщил гендиректор АНО "Транспортная дирекция – 2018" Терентий Мещеряков.
"Обычно билеты появляются за 45 суток до отправления поезда, но у нас это должно быть за полгода. Поэтому расписание появится в начале осени, и с декабря или Нового года можно будет бронировать бесплатные билеты", – рассказал Мещеряков.
Точное количество поездов станет известно после утверждения расписания. Помимо этого, аккредитованные на ЧМ-2018 журналисты смогут свободно перемещаться между городами на специально выделенных поездах.
Ранее сообщалось
о том, что Минтранс определит порядок бесплатного проезда в поездах дальнего следования на время чемпионата. Речь шла о плацкартных и общих вагонах.
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