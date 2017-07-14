За год пассажиропоток в Храброво вырос на 10%

За год пассажиропоток в аэропорту Храброво вырос на 10%. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.
Услугами комплекса за первую половину текущего года воспользовались свыше 793 тыс. человек. Количество московских рейсов увеличилось на 15%, по направлению в Санкт-Петербург и обратно – на 27%. Это 402 и 249 рейсов соответственно. Рост международных рейсов составил 70%.
Региональные власти обратились в Росавиацию
за дополнительными средствами на льготные авиабилеты в калининградском направлении. По состоянию на 1 июня израсходовано почти 74% средств программы.
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