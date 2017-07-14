Региональные власти попросили у Росавиации дополнительные деньги на льготные билеты из Калининграда
Власти Калининградской области обратились в Федеральное агентство воздушного транспорта для получения дополнительных денег на субсидированные билеты в Москву и Санкт-Петербург. Об этом во время оперативного совещания в пятницу, 14 июля, заявила врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.
По словам чиновницы, на 1 июля израсходовано почти 74% средств программы. Чтобы её выполнить в полном объёме, придётся обращаться за дополнительным финансированием в федеральную структуру. В 2017 году на льготные перелёты в бюджет заложили 341 миллион рублей.
Программа субсидирования действует с 15 мая
. Приобрести билеты по специальным ценам
могут все жители России вне зависимости от региона проживания и возраста. Участие в программе льготных перевозок в 2017 году принимают семь авиакомпаний: "Аэрофлот — Российские авиалинии", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "Саратовские авиалинии", "Ред Вингс" и "Нордавиа".
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