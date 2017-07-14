Региональные власти попросили у Росавиации дополнительные деньги на льготные билеты из Калининграда

Власти Калининградской области обратились в Федеральное агентство воздушного транспорта для получения дополнительных денег на субсидированные билеты в Москву и Санкт-Петербург. Об этом во время оперативного совещания в пятницу, 14 июля, заявила врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.

По словам чиновницы, на 1 июля израсходовано почти 74% средств программы. Чтобы её выполнить в полном объёме, придётся обращаться за дополнительным финансированием в федеральную структуру. В 2017 году на льготные перелёты в бюджет заложили 341 миллион рублей.