Гендиректор Храброво объяснил, почему выдают багаж на VIP-парковке

Из-за реконструкции первой очереди пришлось сократить территорию для регистрации пассажиров

В аэропорту Храброво вынуждены выдавать часть багажа прилетающим пассажирам на VIP-парковке. Такое заявление сделал в рамках оперативного совещания в правительстве гендиректор аэропорта Александр Корытный.

"Это шаг назад с точки зрения сервиса, но это временная мера, чтобы разгрузить проблемную входную зону", – отметил Корытный.

Он подчеркнул, что из-за реконструкции первой очереди пришлось сократить территорию, на которой идёт регистрация пассажиров и выдача багажа, с 3000 кв.м до 1600 кв.м.

"Каждый день мы принимаем по 32-35 рейсов. 7500 пассажиров в день, а площадей стало меньше", – подчеркнул гендиректор комплекса.