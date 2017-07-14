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Гендиректор Храброво объяснил, почему выдают багаж на VIP-парковке

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
09:57
  1119 0
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Из-за реконструкции первой очереди пришлось сократить территорию для регистрации пассажиров
 
В аэропорту Храброво вынуждены выдавать часть багажа прилетающим пассажирам на VIP-парковке. Такое заявление сделал в рамках оперативного совещания в правительстве гендиректор аэропорта Александр Корытный.
 
"Это шаг назад с точки зрения сервиса, но это временная мера, чтобы разгрузить проблемную входную зону", – отметил Корытный.
 
Он подчеркнул, что из-за реконструкции первой очереди пришлось сократить территорию, на которой идёт регистрация пассажиров и выдача багажа, с 3000 кв.м  до 1600 кв.м.
 
"Каждый день мы принимаем по 32-35 рейсов. 7500 пассажиров в день, а площадей стало меньше", – подчеркнул гендиректор комплекса.
 
В аэровокзале калининградского аэропорта Храброво закончен ремонт в левом крыле, строители перешли в правое. Работу левого крыла аэропорта проверяют в тестовом режиме: запускают систему выдачи багажа, системы безопасности, убирают территории, доделывают привокзальную площадь. На увеличение пропускной способности Храброво к ЧМ-2018 потратят 30,5 млн рублей.
 

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